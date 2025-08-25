Снимка: iStock
Интензивен остава трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" за влизане в България
Изплащат поетапно помощите за щетите по земеделски култури
Набелязват нови места за сондажи за вода в Плевен
ВНИМАНИЕ: Измама със сайта nova.bg подмамва с високи печалби
Протести и контрапротести в редица британски градове
Спортни новини (24.08.2025 - обедна)
Промяната ще важи до 13-ти септември
От днес до 13 септември преминаването през Златоград - Ксанти ще бъде временно ограничено, заради ремонтни дейности на пътя от гръцка страна.
Движението по пътя от граничния пункт към Ксанти ще бъде спирано в дните от понеделник до неделя от 7 до 19 часа. В неделните дни трафикът по трасето Златоград – Ксанти ще бъде без ограничения. Преминаването ще бъде свободно и в часовете от 19 часа вечер до 7 часа сутрин.
Отварят изцяло за движение магистрала „Европа” до средата на септември
От "Гранична полиция" припомнят, че през граничните преходи в района на Маказа и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.Редактор: Методи Георгиев
