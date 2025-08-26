Омбудсманът Велислава Делчева напомня на клиентите на топлинна енергия, за които се изготвят годишни изравнителни сметки и които имат възражения срещу начислените задължения, че срокът за подаване на рекламации изтича на 31 август.

При съмнение относно верността на изравнителната сметка или на годишната фактура, всеки потребител има възможност да подаде възражение в рамките на този срок. Ако клиент не е получил изравнителната си сметка и годишната фактура за периода, в негов интерес е да ги изиска от съответното дружество.

Срокът за рекламации е предвиден в Наредбата за топлоснабдяването, напомнят от офиса на националния омбудсман. След изтичането на нормативно определения срок не се приемат рекламации и възражения за преработване на изравнителната сметка. В такъв случай омбудсманът не може да окаже необходимото съдействие, а потребителите могат да обжалват сметката си единствено по съдебен ред.

До 31 август може да се заяви и допълнителен отчет на уредите – особено важно за тези, които не са осигурили достъп на редовните дати за отчет.

„Правото на реално измерване и отчитане на потреблението е едно от основните права на гражданите“, добавят от офиса на обществения защитник.

Редактор: Мария Барабашка