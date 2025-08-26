Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на задържания учител заради сексуално посегателство спрямо 13-годишно момиче в София. 31-годишният мъж е бил преподавател на детето. Обвинението е, че през юни и юли тази година, в хостел в София, е извършил сексуално престъпление спрямо момичето.

Правната квалификация на деянието е чл. 151, ал. 1 от НК, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до осем години.

Задържаха учител за сексуални контакти със седмокласничка

Той е задържан за срок от 72 часа с цел внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор: Цветина Петрова