Очаква се предложенията да бъдат разгледани на заседанието на Министерския съвет
Дирекция „Морска администрация“ към министерството на транспорта да отговаря занапред за изправността на оборудването на морските атракциони. Това предлага министърът на транспорта Гроздан Караджов като промени в нормативната уредба, регулираща подобен тип атракциони.
Държавата планира промени в регулацията на атракционните дейности
Решението идва по-малко от седмица след признанието на правителството, че има сериозни празноти в контрола на екстремните атракционни, и последвалата заповед на премиера Росен Желязков веднага да се започне работа по изготвянето на нужната нормативна уредба. Повод за спешните мерки стана инцидентът в Несебър, при който след скъсване на предпазните колани 8-годишно дете падна в морето от 50 метра височина и загина.
Очаква се предложенията на Караджов да бъдат разгледани на заседанието на Министерския съвет днес.
