Дирекция „Морска администрация“ към министерството на транспорта да отговаря занапред за изправността на оборудването на морските атракциони. Това предлага министърът на транспорта Гроздан Караджов като промени в нормативната уредба, регулираща подобен тип атракциони.

Държавата планира промени в регулацията на атракционните дейности

Решението идва по-малко от седмица след признанието на правителството, че има сериозни празноти в контрола на екстремните атракционни, и последвалата заповед на премиера Росен Желязков веднага да се започне работа по изготвянето на нужната нормативна уредба. Повод за спешните мерки стана инцидентът в Несебър, при който след скъсване на предпазните колани 8-годишно дете падна в морето от 50 метра височина и загина.

Очаква се предложенията на Караджов да бъдат разгледани на заседанието на Министерския съвет днес.

