Снимка: iStock
Консумацията на фалшиво сирене може да доведе до сърдечно-съдови заболявания
В България масово се предлага фалшиво сирене под формата на „имитиращ продукт". Това заяви д-р Сергей Иванов от Асоциация „Активни потребители“ в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.
„Фалшивото сирене е имитиращ продукт и това е уникална категория, която съществува единствено в България“, подчерта Иванов.
По думите му в останалите държави от Европейския съюз тази практика се счита за криминално деяние, а производството и предлагането на имитиращите продукти е забранено. Той припомни, че от две години в Европейския съюз действа забрана за употребата на подобни продукти, които използват заместители на млякото.
Почти 6000 тона фалшиво сирене са изядени в България за половин година
Данните на Министерството на земеделието и храните сочат, че сме изяли почти 6000 тона фалшиво сирене за половин година, но д-р Иванов твърди, че реалното количество е значително по-голямо.
„Голяма част от здравословните ни проблеми са свързани с храната, която консумираме ежедневно“, отбеляза д-р Иванов. Според него рисковете от фалшивото сирене са сериозни и водят до сърдечно-съдови заболявания.
Редактор: Дарина Методиева
