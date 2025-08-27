„Аз не съм диктатор. Просто знам как да спра престъпността“, каза Доналд Тръмп по време на продължилото с часове заседание на кабинета в Белия дом, където говори дълго, а много от министрите му го обсипаха с преувеличени хвалебствия.

Въпросът дали Тръмп се опитва да бъде диктатор изникна тази седмица, тъй като изглежда, че той търси нови градове, в които да изпрати Националната гвардия. Това са места като Чикаго, където демократично избраните местни власти не желаят федерални войски на улиците и смятат, че нивата на престъпност не оправдават подобни извънредни действия.

Тръмп наказа Индия заради Русия, наложи двойни мита

„Ако това се случваше в която и да е друга страна, нямаше да имаме никакъв проблем да го наречем такова, каквото е: опасно заграбване на власт“, каза в понеделник губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер. Той нарече Тръмп „самозван диктатор“.

В понеделник Тръмп уточни, че според него много хора всъщност биха искали да имат диктатор в САЩ, стига улиците да са безопасни. Но той не изглежда да иска да разполага Националната гвардия в градове в „червени“ (републикански) щати, което подсказва, че настоящите му военизирани ходове имат поне донякъде политическо измерение и са насочени към хората в щати, гласували срещу него.

Редактор: Мария Барабашка