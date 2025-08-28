Снимка: iStock
Учителят е бивш футболист, преподава от 6 години и има дете на 2 години
Учителят, обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче в София, остава в ареста. Пред съда той обяви, че съжалява за случилото се. Адвокатът му каза, че и училището, и родителите на момичето знаели за връзката им, седмокласничката била инициатор, като първоначално двамата си разменяли литература.
31-годишният мъж е бивш футболист и има дете на 2 години и половина. Има педагогическо образование от шест години.
Задържаха учител за сексуални контакти със седмокласничка
Двамата имали връзка от ноември миналата година. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.
По информация на NOVA родителите сега са разбрали. Жалбата е подало семейството на момичето.
