Министерството на транспорта и съобщенията вече е изготвило първоначален текст на законопроект, който ще въведе нови изисквания за безопасността на атракционните услуги. Очаква се той да бъде разгледан и приет след лятната ваканция на парламента.

Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности

Новите правила включват:

Задължителни ежедневни и годишни технически проверки на съоръженията

Провеждане на инструктажи за клиентите и персонала

Поставяне на ясно видими правила за безопасност

Подписване на декларация за информирано съгласие от клиентите

Въвеждане на имуществена отговорност за операторите

Спиране от експлоатация на съоръжения при установени нарушения

Радостин Мавродинов, капитан-инструктор по парасейлинг и представител на Българската парасейлинг асоциация, приветства промените, но подчертава нуждата от диалог и реално участие на практиците в изготвянето на новата нормативна рамка.

„Аз съм напълно „за” тези промени, тъй като ние сред хората, които първи искаха промени. Наредбата в момента не е актуална. Най-редно е да се чуят мненията на хора с опит и професионализъм. Това вече се случва – изслушват се нашите специалисти и вярвам, че ще се постигне добър резултат. Но всичко трябва да стане разумно, не прибързано“, подчерта инструкторът.

Държавата планира промени в регулацията на атракционните дейности

Според Мавродинов други държави вече са въвели ефективни регулации. Той посочва Хърватия като добър пример. „Там няма хаос. Въведени са строги изисквания – не се започва работа с хора веднага. Първо минаваш курс, след това се правят тренировъчни полети с товар, преминават се аварийни процедури. Това работи. Тук проблемът е, че операторите често са неподготвени и не проверяват редовно оборудването си – както стана и в Несебър“, коментира още експертът

Капитан Мавродинов е категоричен, че превенцията, а не забраната, е правилният подход.„Опасността идва, когато вече се е случил инцидент. Тогава всичко се задейства – застрахователи, регулатори, медии. Но трябва да се работи превантивно. Ако реформата бъде направена с разбиране, тя няма да е пречка, а ще повиши сигурността“, смята той.

Очаква се законопроектът да бъде разгледан в Народното събрание през есента. Представителите на сектора се надяват, че ще бъдат част от окончателното му оформяне, за да се избегнат административни абсурди и да се гарантира реална безопасност, а не само формална регулация.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Петър Иванов