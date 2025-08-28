Снимка: iStock
Кметът на Тутракан: Няма опасност от хищника, районът е проверен
Масирана атака срещу Украйна: Русия изстреля 629 дрона и ракети, има поне 10 жертви
Изравнителни сметки и нови цени на природния газ: Какво да oчакваме на прага на отоплителния сезон
10-часов работен ден 4 дни в седмицата: Какви ще са ползите от промените за работещите и бизнеса в Гърция
Жители на угърчински села готвят протест заради системни проблеми с тока
Жители на Несебър настояват за обезопасяване на Околовръстното на „Слънчев бряг”
След трагедията в Несебър държавата готви реформа в атракционите по морето
Министерството на транспорта и съобщенията вече е изготвило първоначален текст на законопроект, който ще въведе нови изисквания за безопасността на атракционните услуги. Очаква се той да бъде разгледан и приет след лятната ваканция на парламента.
Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности
Новите правила включват:
- Задължителни ежедневни и годишни технически проверки на съоръженията
- Провеждане на инструктажи за клиентите и персонала
- Поставяне на ясно видими правила за безопасност
- Подписване на декларация за информирано съгласие от клиентите
- Въвеждане на имуществена отговорност за операторите
- Спиране от експлоатация на съоръжения при установени нарушения
Радостин Мавродинов, капитан-инструктор по парасейлинг и представител на Българската парасейлинг асоциация, приветства промените, но подчертава нуждата от диалог и реално участие на практиците в изготвянето на новата нормативна рамка.
„Аз съм напълно „за” тези промени, тъй като ние сред хората, които първи искаха промени. Наредбата в момента не е актуална. Най-редно е да се чуят мненията на хора с опит и професионализъм. Това вече се случва – изслушват се нашите специалисти и вярвам, че ще се постигне добър резултат. Но всичко трябва да стане разумно, не прибързано“, подчерта инструкторът.
Държавата планира промени в регулацията на атракционните дейности
Според Мавродинов други държави вече са въвели ефективни регулации. Той посочва Хърватия като добър пример. „Там няма хаос. Въведени са строги изисквания – не се започва работа с хора веднага. Първо минаваш курс, след това се правят тренировъчни полети с товар, преминават се аварийни процедури. Това работи. Тук проблемът е, че операторите често са неподготвени и не проверяват редовно оборудването си – както стана и в Несебър“, коментира още експертът
Капитан Мавродинов е категоричен, че превенцията, а не забраната, е правилният подход.„Опасността идва, когато вече се е случил инцидент. Тогава всичко се задейства – застрахователи, регулатори, медии. Но трябва да се работи превантивно. Ако реформата бъде направена с разбиране, тя няма да е пречка, а ще повиши сигурността“, смята той.
Очаква се законопроектът да бъде разгледан в Народното събрание през есента. Представителите на сектора се надяват, че ще бъдат част от окончателното му оформяне, за да се избегнат административни абсурди и да се гарантира реална безопасност, а не само формална регулация.
Редактор: Петър Иванов
