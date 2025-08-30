Реколтата от царевица в Монтанско тази година е почти нулева заради продължителната и екстремна суша, което изправя стотиците в сектора пред тежка криза и дори фалит. Земеделци алармират, че ще оставят стотици декари неожънати, а загубите се трупат за трета поредна година.

„Реколта няма да има изобщо. Растенията са изсъхнали, а как да говорим за реколта. То е заложило нещо, но няма нищо“. С тези думи земеделецът Зарко Иванов от монтанското село Ерден описва отчайващата ситуация с неговите 650 декара царевични насаждения. Той прогнозира, че 500 от тях изобщо няма да бъдат ожънати, а от останалите очаква символичен добив от 50 до 100 килограма на декар. „Аз съм земеделец от 2006 година и такова нещо не си спомням, и с по-старите хора, с които съм разговарял, и те не си спомнят“, допълва Иванов.

Напрежение сред производителите на череши: Какво обезщетение ще получат от държавата

Според него секторът е на ръба на оцеляването. „За съжаление, това е трета поредна много трудна година, в която вече ние не може да стигнем и до нулата. Правим загуби, които се натрупват. Дори колегите, които имаха свободни капитали, вече ги нямат и ние разчитаме в момента само на кредити. Реално за мен секторът е фалирал“, казва с тревога земеделецът.

Проблемът е масов за целия регион, потвърждава и Николай Синигерски, председател на Зърнопроизводителите в област Монтана. Той обяснява, че за разлика от миналата година, когато слънчогледът е успял да компенсира слабата царевица, сега това е невъзможно. „Тази година на това поле зад нас са ожънати 2000 декара със среден добив 140 килограма, с което ние не можем да си възвърнем инвестираното на декар, а как да компенсираме загубите от царевица, които ще са на 100%“, коментира Синигерски.

Изправени пред климатичните промени, земеделците търсят дългосрочно решение във възстановяването на напоителните системи. „В землището на село Владимирово обработваемата земя е 25 000 декара. Половината са били на поливка. Каналите ги има, могат да се изчистят, а ние в Монтана имаме втория най-голям язовир в България – язовир „Огоста“. Трябва да се мисли в тази посока“, настоява Синигерски.

Въпреки тежката година, стопаните не губят надежда за следващата, но са категорични, че ще има последствия. „Надяваме се догодина да вали повече. Със сигурност царевицата ще бъде намалена в пъти, поне в Северозападна България, което също е проблем“, прогнозира Зарко Иванов.