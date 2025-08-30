Съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража - за служителя на ЦГМ, задържан за нападение на двама мъже в центъра на София.

Според съдебния състав няма опасност обвиняемият Иван Алексенко да се укрие, но счете, че има опасност от извършване на ново престъпление.

Заради скоба: Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София (ВИДЕО)

Към момента на служителя на ЦГМ са повдигнати обвинения за нанасяне на лека телесна повреда на две лица, за което наказанието е до 2 години затвор. Отделно има две стари преписки срещу него за участие в подобни провинения.

Редактор: Цветина Петкова