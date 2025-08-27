Снимка: Стопкадър, Фейсбук
-
Топлофикационна шахта стои отворена от месеци на оживен булевард в София
-
Ремонтират релсовите трасета на 4 трамвайни линии в София
-
Петима без книжки и един с фалшива са хванати в София за няколко дни
-
Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в София
-
Тодор Чобанов: На мястото на амфитеатъра в София няма да се строи сграда, а лятна сцена
-
Коя банка ще поеме финансите на Столичната община
-
Ремонти на училища в страната продължават и през лятната ваканция
Служителят е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство за лека телесна повреда по хулигански подбуди
Бой в центъра на София заради поставена скоба на автомобил между шофьори и служители на Центъра за градска мобилност.
Сигнал за нападението е подаден на телефон 112 днес в 13:50 часа. Инцидентът се е случил на кръстовището на бул. „Александър Дондуков“ и ул. „Дунав“ по време на изпълнение на служебните задължения на служителя на ЦГМ.
По първоначални данни конфликтът е възникнал заради поставена скоба на автомобил, с който били двама мъже - на 43 и 50 години.
На видеото се вижда как двамата се опитват да свалят скобата. Междувременно пристига служебен автомобил на Градска мобилност. В него има двама служители.
39-годишният служител на ЦГМ е нанесъл удари с глава и ръце, като по-възрастният мъж също отвърнал с удари.
На място са насочени екипи на Пето РУ-СДВР и сектор „Общинска полиция“. Служителят е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.
СДВР образува досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди след инцидента с участието на служител на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) в центъра София.
Продължават процесуалните действия, а материалите по случая ще бъдат докладвани на прокуратурата.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни