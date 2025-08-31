-
Между скалпела и сергията: Бъдеща лекарка продава зеленчуци във Видин
-
Скариди се появиха в река Дунав
-
AI в ролята на сватбен агент: Как се промениха традициите в най-важния ден за младоженците
-
Късметче върху каймака: Как се оставят послания в чаша с кафе (ВИДЕО)
-
„Дотам и обратно”: Дивият свят на язовир „Широка поляна” в Родопите
-
След мощната буря в Кюстендил: Десетки изкоренени дървета и повредени автомобили
Вижте препоръките на водните спасители
Августовското море отново показа своята опасна страна. Само за седмица няколко души изгубиха живота си по Южното Черноморие, а причините са добре познати: силни североизточни ветрове, високи вълни и студена вода. По традиция морето е най-опасно именно през август, а дали септември ще донесе по-спокойни дни — остава да видим.
„Може да очакваме и хубаво време, но трябва да знаем и какво да правим, ако се влоши. До обяд е по-тихо, но и по-хладно. След това се появява дневният бриз, който често се бърка с мъртво вълнение. Това води до сериозни обърквания и рискове за къпещите се“, обясни инструкторът по водно спасяване към БЧК Васил Алексиев.
Той подчерта, че едно от основните правила е да се влиза бавно във водата, особено сутрин и късния следобед, когато температурите рязко се променят.
Почивката по морето това лято с до 15% по-скъпа
„След 16:00 температурата спада, водата изглежда по-привлекателна, но в действителност е доста по-студена. Тялото се преохлажда бързо. Виждаме деца, които започват да треперят. Хората, които излизат от студената вода, трябва да се подсушат и да облекат нещо топло", посъветва Алексиев.
Според него най-важното остава спазването на флаговата сигнализация на плажовете и откритата комуникация със спасителите: „Нарушенията са ежедневие. Хората подценяват предупредителните флагове и често не казват, ако имат здравословни проблеми. Това може да бъде фатално“.
За времето през септември той подчерта, че: „Имали сме през годините много хубави септемврийски дни. Дори до 20 октомври морето е било приятно с температури до 19-20 градуса. Но всичко зависи от времето и от вятъра“.
Повече по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни