Августовското море отново показа своята опасна страна. Само за седмица няколко души изгубиха живота си по Южното Черноморие, а причините са добре познати: силни североизточни ветрове, високи вълни и студена вода. По традиция морето е най-опасно именно през август, а дали септември ще донесе по-спокойни дни — остава да видим.

„Може да очакваме и хубаво време, но трябва да знаем и какво да правим, ако се влоши. До обяд е по-тихо, но и по-хладно. След това се появява дневният бриз, който често се бърка с мъртво вълнение. Това води до сериозни обърквания и рискове за къпещите се“, обясни инструкторът по водно спасяване към БЧК Васил Алексиев.

Той подчерта, че едно от основните правила е да се влиза бавно във водата, особено сутрин и късния следобед, когато температурите рязко се променят.

„След 16:00 температурата спада, водата изглежда по-привлекателна, но в действителност е доста по-студена. Тялото се преохлажда бързо. Виждаме деца, които започват да треперят. Хората, които излизат от студената вода, трябва да се подсушат и да облекат нещо топло", посъветва Алексиев.

Според него най-важното остава спазването на флаговата сигнализация на плажовете и откритата комуникация със спасителите: „Нарушенията са ежедневие. Хората подценяват предупредителните флагове и често не казват, ако имат здравословни проблеми. Това може да бъде фатално“.

За времето през септември той подчерта, че: „Имали сме през годините много хубави септемврийски дни. Дори до 20 октомври морето е било приятно с температури до 19-20 градуса. Но всичко зависи от времето и от вятъра“.

