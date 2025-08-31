Военнослужещи от Сухопътните войски за пореден ден участват в гасенето на пожара в Рила.

С огъня се борят 19 военнослужещи с техника от Трети механизиран батальон – Благоевград, от състава на Трето бригадно командване, под ръководството на старши лейтенант Йордан Стойчев. Те действат в района над село Горно Осеново - на територията на Национален парк "Рила".

Пожарът в Рила е обхванал над 100 декара (ВИДЕО)

За да се включи в действията по гасене екипаж от ВВС с хеликоптер "Кугър" излетя от авиобазата в Крумово. В помощ на огнеборците и горските служители участват и 20 военнослужещи под ръководството на старши лейтенант Иван Дуков.

Огънят обхвана над 100 декара горски насаждения от бял бор на надморска височина над 1700 метра. Има засегната и алпийска част. Въпреки дъжда има активни огнища по периферията на пожара.

Редактор: Цветина Петкова