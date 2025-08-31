Навършват се 130 години от основаването на Българския туристически съюз. Началото на организацията е поставено на 27 август 1895 г. на Черни връх, където е учреден Клуб на българските туристи по инициатива на писателя и юрист Алеко Константинов.

Повече от столетие по-късно ентусиасти и планинари се качват до Черни връх като знак на почит към първото туристическо движение у нас. Държавният глава Румен Радев също се включи в похода.

Снимка: БТА

Редактор: Станимира Шикова