Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристигна на летището в Пловдив. Оттам тя се отправи към Сопот, където ще посети най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД.

По време на посещението си в страната Фон дер Лайен ще проведе среща с българския министър-председател Росен Желязков. Двамата ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това те ще разгледат завода и ще се запознаят с неговите възможности.