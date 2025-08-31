Тази сутрин почина поетът Кирил Кадийски. Тъжната новина съобщи неговият приятел - професорът от Софийския университет Людмил Димитров.

Кирил Кадийски е роден през 1947 г. в кюстендилското село Ябълково. Завършва руска филология и посвещава живота си на литературата - като поет, преводач и културен деятел. Работи в Българското радио, издателство „Народна култура” и като свободен преводач.

След демократичните промени основава едно от първите частни издателства у нас – „Нов Златорог”. Кадийски е признат не само в България, но и в международен мащаб. Той е член-кореспондент на френската академия "Маларме", член на българския ПЕН клуб и на международната академия "Монмартър".

