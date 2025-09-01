Изплащането на пенсиите през септември чрез „Български пощи“ ще започне на 9 септември (вторник) и ще завърши на 23 септември (вторник). Според Наредбата за пенсиите

По закон пенсиите се изплащат между 7 и 20-о число, но когато тези две дати са неработни дни, какъвто е случаят през този месец, изплащането започва и завършва на първите работни дни след тях. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

НОИ с разяснителна кампания за пенсионерите

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на възрастните хора, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември 2025 г.

На 2 септември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември (понеделник).

