Снимка: iStock
Това е второ увеличение от началото на годината
От днес се актуализират тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона, както и максималната такса. Това припомнят от националното тол управление.
Камионите и тировете ще трябва да плащат 10% по-висока цена. Това е второ увеличение на цените от началото на годината.
Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април, когато таксите бяха актуализирани с 10%. И ако до 1 април маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева - от днес ще бъде 12 лева. Цените на винетките за леките автомобили не се променят.Редактор: Габриела Винарова
