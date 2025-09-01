Нарастване с близо 17% на пътуванията на българи в чужбина през юли тази година в сравнение със същия месец на миналата. Това отчита ново изследване на Националната статистика. Регистрирано е увеличение на пътуванията, както в популярните за лятото дестинации Гърция и Турция, така и към страни като Северна Македония, Франция и Австрия. А най-голям дял очаквано имат пътуванията с цел почивка. Същото изследване показва, че най-много чужди туристи са дошли у нас от Румъния – над 28%, от Германия – близо 17 на сто, от Полша – почти 10% и от Гърция близо 9 на сто. Над 745 хиляди са и дошлите у нас – от трети страни.



Какво предложи туристическият сезон у нас коментира Румен Драганов от Института за анализи и оценка на туризма в обедния информационен блок на NOVA NEWS.

„Нарастването на пътуванията на българите в чужбина и съответно увеличаването на пътуванията към България се дължи на повечето самолети”, уточни Драганов.

„Политиката на Министерството на туризма през миналата година и тази година беше да има повече стоянки за самолети, особено т. нар. „нискотарифни”авиокомпании, както на летище „Васил Левски” – София, така и на другите летища във Варна и Бургас", обясни експертът.

По думите му е трудно да се каже коя страна е най-интересна за българите. „Годината беше много разнородна. Знаете какво се случи в Близкия изток, имахме полети към Абу Даби, които бяха анулирани. Като цяло възстановяваме немския пазар, става въпрос за нови продукти на стари пазари”, допълни още експертът..

Драганов: В туризма нямаме стратегия да връщаме някого в България, а да насърчаваме пътуването

„Българите последните години опознаха Пулия, Бари - това е долната страна на ботуша на Италия. Не говорим за един Неапол и Венеция, а за други места, които се търсят", поясни Драганов

По думите му причината за това са евтините самолетни билети. „Туризмът се прави от транспорта. Големият бум, който се случва сега в българския туризъм, е на база самолетите”, смята експертът.

Според него българите пътуват и със самолет, и с кола. „Ако някой от Джебел трябва да отиде в Александруполис, който е на 25 минути с автомобил, със самолет ще му отнеме няколко часа”, допълни той. По думите му водещ е разумът.

„В Хърватия е пълно с австрийци, защото те са на няколко десетки километра разстояние, както румънците от България. Ако Румъния беше на мястото на Австрия, в Хърватия щеше да бъде пълно с румънци", смята Драганов.

Проф. Румен Драганов: Еврозоната ще направи България по-привлекателна за туристи и инвеститори

„Българите отиват в Гърция, защото пътуват с автомобил, а германците идват в България със самолет, защото е по-далеч с автомобил. Сега споменаваме германския пазар на база на седалки, които нямахме миналата година. Преди имахме само една голяма германска компания, която превозваше 16 туроператора. И нямаше места в самолета. Сега се появиха нови компании, които се насочиха към България".

По думите му по принцип българите никога няма да отидат в градове като Познан в Полша, но при положение, че има самолет - имаме сънародници и в Познан.

„Дестинациите се изравниха. Всички хотели са обзаведени по абсолютно съвременни методи. Когато влезете в един съвременен хотел в България цялата дигитализация е на база на най-съвременните технологии. И от тази гледна точка туристът вече не прави разлика между формите на обслужване, тъй като марките самолети са едни и същи, автобусите също", уточни Драганов.

Редактор: Иван Иванов