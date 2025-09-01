Президентът излиза от рамките на Конституцията. Вместо да бъде обединител и гарант за баланса между властите, вече два мандата използва институцията за партийна пропаганда. Това написа в официалния си профил във Facebook министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Изказването идва по повод предполагаемата хибридна руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив.

Атанас Атанасов поиска оставката на шефа на ДАНС заради самолета на Фон дер Лайен

"Президентът излиза от рамките на Конституцията. Вместо да бъде обединител и гарант за баланса между властите, вече два мандата използва институцията за партийна пропаганда. Предишни президенти, дори когато не сме били на едни позиции, никога не са падали до такова ниво", написа Митов.

Според министъра хибридните атаки са по-широк проблем, на който е подложен целият Запад. По думите му страната ни има инструменти за противодействие на подобни деяния, но е необходимо те да бъдат по-фокусирани в борбата с възможни атаки.

"За случая със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен бяхме уведомени веднага. По линия на ГДБОП проверихме за евентуална кибератака – категорично няма такава. Оттук нататък други институции ще извършат необходимите действия, за да се стигне до истината", се казва още в позицията.

Редактор: Цветисиана Костова