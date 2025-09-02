Снимка: БГНЕС
-
Засега контролът ще обхваща автомагистрала „Тракия“ и Северната скоростна тангента
От 5 септември камерите на тол системата започват да засичат не само моментната, но и средната скорост на шофьорите. Засега контролът ще обхваща автомагистрала „Тракия“ и Северната скоростна тангента, но вече са определени и още 50 отсечки, където нарушителите ще бъдат глобявани.
„Това е едно от смислените решения и изменения в Закона за движение по пътищата, което драстично ще дисциплинира водачите“, коментира в ефира на „Твоят ден“ пътният експерт Румен Дунев. По думите му още през последните седмици се забелязва промяна в поведението на шофьорите. „Водачите, тъй като не знаят кои са зоните със средна скорост, са значително дисциплинирани и карат в ограниченията“.
Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан
Според Дунев обхватът на мярката трябва да бъде по-широк още от самото начало: „Лично аз смятам, че всички камери на ТОЛ и всички изградени зони трябва да влязат в употреба. Въпросът е, че е необходимо техническо време, за да се включат всички отсечки една по една“.
Експертът настоя и за създаване на мобилно приложение, което да предупреждава шофьорите при превишена скорост. „Пътната безопасност е превенция. Ако водачът получи известие няколко минути след нарушението, той ще знае санкцията и ще бъде дисциплиниран в останалата част от пътуването“, обясни Дунев.
По повод предложението на вътрешния министър Даниел Митов за доживотно отнемане на книжки на пияни и дрогирани рецидивисти, Дунев бе критичен: „Такава мярка в целия Европейски съюз не знам да съществува. Един рецидивист, на когото книжката бъде отнета доживотно, ще продължи да кара без свидетелство. Чувството за безнаказаност при такъв водач ще е още по-голямо и така ще се насърчи рецидивизма“, предупреди експертът.
„Държавата трябва да работи в посока да стимулира водачите да пазят свидетелствата си, а не да им се отнемат с лекота“, заключи Румен Дунев.
Репортер: Рая ВаташкаРедактор: Цветина Петкова
