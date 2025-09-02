Снимка: iStock
Шофьорът е транспортирал пострадалия
83-годишен пешеходец е бил блъснат в Хасково. Сигналът са подали в понеделник от спешното отделение в хасковската болница.
На място са изпратени полицаи, които установили, че в 9.10 часа в жк “Орфей“ 68-годишен шофьор при движение на заден ход е ударил пешеходец на 83 г.
Водачът е транспортирал пострадалия до болницата, който е настанен за лечение, без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.
Още един инцидент е регистриран в областния град в понеделник. В 16.20 часа по булевард "България“ се е движил 53-годишен с индивидуално електрическо превозно средство.
Той е загубил управлението му и е паднал на платното. Настанен е за лечение в болницата, без опасност за живота. Съставен е акт, съобщиха от ОДМВР - Хасково.
