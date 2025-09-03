Министерството на труда и социалната политика открива нова програма в рамките на 60 милиона лева. Става въпрос за нови 760 дигитални клуба, които ще бъдат отворени основно в малките населени места – в читалища и библиотеки. Това обяви на брифинг министър Борислав Гуцанов.

„Съживяваме ги. Това е от ключово важно значение за общността. Ще имат възможност да кандидатстват по тези проекти. 53 000 лв. е помощта. С тези пари могат да закупят компютри, техника, да направят ремонт, да купят нужното оборудване, което им е необходимо и заедно с това и да обучават хора, които имат нужда от подобни видове умения. Първите заявки са дадени. Те са от Стамболово, Белица, Столетово, Пищигово", обясни той.

Междувременно стана ясно и, че новата линия на бедност за следващата година беше одобрена от Министерския съвет.

„Тя е от 764 лева или с 126 лева повече отколкото е била до сега или 19,7%. Това е доста сериозен скок. Разбира се, винаги тези средства са недостатъчни. Аз съм пределно наясно, че ако могат да бъдат повече, би било по-добре. Но това е формулата и това е най-реалистичното”, допълни министърът.

Редактор: Габриела Винарова