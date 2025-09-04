Несебър е един морски скъпоценен камък в България, пълен с бели пясъчни плажове, със стар град, включен в списъка на ЮНЕСКО и характерен с достъпните си храна и напитки. Това гласи анотацията за българския черноморски курорт в статия на вестник Daily Mail, който го поставя начело в своята класация за най-евтини плажни дестинации.

Всяка дестинация е класирана въз основа на няколко ключови фактора за цената, включително бира, сладолед, семейно хранене и местно настаняване - всички с директни полети от летища в Обединеното кралство. Всички места в индекса за евтини плажове предлагат слънчево време, синьо небе, тихи плажове и изобилие от свободни места в най-добрите ресторанти през целия сезон.

Снимка: iStock

Изрично се уточнява, че става дума за периода от средата на септември до края на октомври или тази част от сезона, която набира популярност благодарение на по-меките температури и по-малкото тълпи.

Снимка: iStock

Начело на списъка като най-достъпна дестинация за почивка е Несебър. Разположен на малък полуостров на брега на Черно море, Несебър предлага на посетителите си уникална смесица от култура, история и класическа плажна атмосфера - печелейки си прякора „Перлата на Черно море“.

Градът, известен с калдъръмените си улички, ресторантите с морски дарове и живописната брегова линия, се открои в класацията благодарение на бирата за 2 паунда (малко повече от 4 лева), евтините хотели, щедрите оферти за самолетни билети и достъпните цени за стоки от първа необходимост, пише Daily Mail. Подгласници на Несебър са Будва в Черна гора и Алмерия в Испания.

Редактор: Цветина Петкова