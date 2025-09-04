Демонстрация на технологии за противодействие на заплахи с дронове и реакция при инциденти с висока степен на риск се състоя в Академията на МВР.

Тя има за цел да демонстрира високото ниво на подготовка, най-новите технологични решения в сферата на сигурността и установения синхрон между структурите на МВР и партньорските служби в защита на обществения ред и националната сигурност.

В рамките на занятието бяха представени оперативните възможности на вътрешното министерство за реакция при инциденти с висока степен на риск, както и управление на ситуации, при които има заплахи с дронове.

В демонстрацията участваха екипи от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Специализирания отряд за борба с тероризма и Националната служба за охрана.

На специално изградения полигон за тренировки на бъдещите полицаи присъстваха министърът на вътрешните работи Даниел Митов, както и представители на политическото и професионалното ръководство на министерството.

Присъстващите имаха възможност да наблюдават в реално време как се осъществява координация между отделните структури, как и какви платформи за ситуационна осведоменост се използват, както и прилагането на противодронови системи и средства за овладяване на заплахи.



