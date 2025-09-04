Пловдив вече се подготвя активно за тържествата по повод 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. По традиция центърът на честванията ще бъде Паметникът на Съединението, който тази година бе основно почистен с два тона вода и 15 литра шампоан.

„Целият наличен персонал на общинското предприятие е ангажиран за почистване на целия град за празника. Подменени са всички над 400 знамена и основно са почистени всички входни-изходни артерии", заяви Десислава Георгиева, директор на ОП „Чистота“ – Пловдив.

Жители на града също изразиха одобрение към подготовката.

„Има нужда от поддържане, от измиване, малко да повдигне настроението на българите. Все пак като се види, че е чисто, е по-красиво и по-предразполагащо за празнуване", коментира местен жител с усмивка.

В отбелязването на празника се включват и граждани от град Съединение, които поддържат жива традицията с поход по пътя на историческата Голямоконарска чета.

„Ние от години наред от град Съединение имаме такава традиция – да минем по пътя на Голямоконарската чета и с деца и свободни граждани изразяваме своята почит и поклонение към нашите предци и герои, които са извършили Съединението на обединена България“, сподели Марияна Килемперова, една от организаторките.

Особено внимание се обръща на участието на най-малките – децата:

„Искаме те да помнят, да знаят нашата история, защото тя трябва да се пази и да се разказва такава, каквато е била" , подчерта тя.

Тържествата по случай 6 септември се очаква да привлекат стотици граждани и гости в Пловдив, където ще се проведат официална церемония, военен ритуал, концерти и празнична заря.