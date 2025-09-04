Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) назначи държавна приемателна комисия за строеж на участъка на път I-8, който да свързва Калотина и Софийския околовръстен път. Приемателната комисия е назначена със заповед на директора на ДНСК.

Започна изграждането на последния участък от АМ "Европа" между Сливница и Околовръстния път

Отсечката е част от автомагистрала „Европа” от километър 32 - 447.20 до километър 48+903, находящ се на територията на Столична община, област София и община Божурище и община Костинброд, Софийска област. Срокът за работата на комисията е 10 работни дни, като през този период ще бъдат направени огледи на трасето и преглед на строителната документация.

Редактор: Цветисиана Костова