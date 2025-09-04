Все по-често съдилищата се обръщат директно към съда на Европейския съюз по теми, свързани с правото на общността, защото не са били съгласни с решения на конституционни магистрати. Това коментира в София председателят на съда на Европейския съюз Кун Ленартс.

У нас той участва в третия форум „Единни в многообразието”, чийто домакин е именно Българският конституционен съд. По думите на Ленартс магистратите във всяка страна могат да вземат самостоятелни решения, които обаче да са съобразени с общата правна рамка.

Съдът на ЕС вярва, че националните конституционни съдилища прилагат правилно разпоредбите и не се намесват в диалога със съдилищата по места.

