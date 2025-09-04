Десетки неизпратени имейли, трудности за компаниите при провеждане на онлайн срещи, забавени поръчки заради проблеми с навигационните системи. Така оцени щетите от срива на Google председателят на асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии Йордан Гинев.

След като светът преживя сериозно дигитално прекъсване – почти всички основни услуги на технологичния гигант Google станаха недостъпни за милиони потребители по целия свят. Засегнати бяха електронната поща Gmail, видеоплатформата YouTube, Google Search, Google Drive, както и други ключови приложения и услуги.

Опасната популярност в интернет: Защо децата рискуват живота си за селфи

В „Интервюто в Новините на NOVA” Гинев коментира, че при срив от подобен мащаб е трудно не само да се изчислят точните загуби - за бизнеса и потребителите - но също и причината за случилото се.

„Случаят стигна символично и деца, които все още са ваканция, гледат онлайн видеа през платформите. Но истината е, че няма как да се пресметне какви точно са последствията от прекъсването”, обясни Гинев.

► Какви са възможните причини?

„При подобни инциденти винаги най-често излиза на преден план информация или дори твърдения за кибератаки или дори дигитални саботажи. В случая заговорихме и за блокиране на свободата на словото, защото Турция също пострада”, обясни експертът. Той изрази мнение, че в конкретния случай е възможно да става дума за проблем на вътрешно равнище.

„Това би значило, че сигурността не е на нивото, което потребителите очакват. В случая вероятно можем да говорим за проблем на вътрешно ниво, но това също поставя въпроса как най-големия технологичен гигант може да допусне нещо подобно", каза още Гинев. Той подчерта и бързината, с която проблемът е бил разрешен.

„В случая проблем е, че беше засегната не само една търсачка, но и всички вторични продукти и услуги на компанията – имейли, документи или реклами през социалните мрежи. Това значи, че много бизнеси са спрели изобщо да работят”, обясни експертът и допълни, че технологиите и аналоговите инструменти, колкото и голяма част да заемат от живота ни, е важно да имат своите алтернативи така, че потребителите да бъдат защитени.

„Такива случаи ни напомнят, че никоя технология не може да замести човека”, категоричен бе Гинев.

Повече по темата вижте във видеото.

Редактор: Цветисиана Костова