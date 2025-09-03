Завърналата се мода на опасните селфита сред тийнейджъри доведе до мащабна спасителна акция в София, след като седем младежи се покатериха на над 200-метров строителен кран до строяща се сграда. Инцидентът повдига сериозни въпроси за влиянието на социалните мрежи, липсата на превенция и отговорността на родителите и обществото. За причините, които карат децата да губят границата между виртуалния и реалния свят, в „Интервюто в Новините на NOVA” говори психологът Младен Владимиров.

Според специалиста причините за подобни рискови прояви са комплексни, но в основата им стоят няколко ключови мотива. Децата нарушават правилата, независимо дали във виртуалното или реалното пространство, водени от:

►Търсене на внимание.

►Търсене на власт и йерархизиране в групата на връстниците.

►Забавление и бягство от скуката.

►Избягване на неуспех – страхът да не бъдат аутсайдери, забравени или "гоустнати" от приятелите си.

Как подрастващите се поддават на опасни тенденции в социалните мрежи

„Тези деца искат да бъдат забелязани. Те нямат много социални алтернативи“, обяснява Владимиров.

С наближаването на 15-ти септември и на фона на предстоящата забрана на телефони в клас, психологът предупреждава, че това само по себе си няма да реши проблема.

Решението, според него, не е в забраните, а в създаването на ангажираща среда. „Ние трябва да преподаваме по по-различен начин. Детето трябва да бъде активно, да бъде въвлечено. Ако му направим интересен урок, то няма да има нужда да вземе телефона“, категоричен е той. Той дава пример с Второ СОУ в София, където отдавна са се справили с проблема, като децата оставят телефоните си в специална кутия при влизане в час.

Отговорността за предотвратяване на подобни инциденти е споделена. „Най-простичкото е да знаем първо къде е нашето дете като родители“, казва Владимиров, но добавя, че това е само началото. „Както се казваше в една поговорка, за да отгледаш едно дете, ти е нужно цяло село“. В конкретния случай отговорност носят и охраната на строителния обект, и приятелският кръг на децата. Училището също има ангажимент за превенция по време на учебната година, но през ваканцията тази роля е ограничена.

Редактор: Мария Барабашка