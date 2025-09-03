Психологът Маргарита Бакрачева коментира в ефира на NOVA NEWS опасното поведение на подрастващите, свързано с рискови селфита и социални медийни предизвикателства. „Това е мания, която продължава въпреки опасните ситуации и дори смъртни случаи. Причината е търсенето на силни усещания и усещането, че „на мен това няма да се случи“, обясни Бакрачева.

Според нея водещ фактор при тинейджърите е както външният натиск, така и желанието да бъдат забелязани. „Да направя нещо, което ще ме постави в светлината на прожекторите, често е по-важно от евентуалните рискове. Това е част от развитието и спецификата на възрастта“, каза психологът.

Бакрачева подчерта и ролята на груповата динамика. „Обикновено има инициатори и последователи. Много често тинейджърите действат спонтанно или за да не бъдат отхвърлени от групата. Всеки може да попадне под влияние или да има вътрешна потребност да изпъкне“, обясни тя.

Превенцията според Бакрачева се осъществява най-успешно чрез послания от връстници към връстници, както и чрез ежедневен диалог с родителите и училището. „Говоренето не трябва да е в стил ‘Защо направи така?’ или ‘Какво се случи днес?’. По-ефективно е да има кратки ежедневни разговори – по 5, 10 или 15 минути на ден – които поддържат връзката и доверието с детето“, обясни тя.

На въпрос за липсата на инстинкт за самосъхранение сред днешните подрастващи, Бакрачева уточни: „Рисковото поведение винаги е било част от юношеството. Разликата сега е огромното количество информация, която децата получават чрез социалните медии – TikTok и други платформи, които показват провокативни примери. Те обаче имат ясна представа кои действия са обратими и кои не, и често смятат, че ще се справят без последствия.“

Психологът призова родителите и учителите да водят по-чести разговори с подрастващите, за да се избегнат подобни инциденти.

„Най-важното е непрекъсната комуникация, подкрепа и информираност, за да могат тийнейджърите да правят по-безопасни избори“, заключи Маргарита Бакрачева.

