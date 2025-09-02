Снимка: iStock
Те се опитали да си направят снимка от върха на сградата
СДВР предприе акция по спасяването на седем деца в София. Те се качили на една от бизнес сградите около бул. „Цариградско шосе”, която все още е в строеж.
Децата, които са на около 13-годишна възраст, се покатерили на крана до сградата, а височината му е около 200 метра. Причината за случилото се е „опасно селфи” –те се опитали да си направят снимка от върха на сградата.
Всичко за кадъра: Мъж се снима на ръба на 97-метрова пропаст (ВИДЕО)
Пет от тях вече са свалени, а останалите две се намират все още в сградата. Родителите им пътуват към мястото.
Претърсването на обекта продължава. По разказ на свалените от крана деца - би трябвало в сградата да има още двама подрастващи, които обаче не познават. Търсят ги полицаи, пожарникари, алпинисти и екипи от Столичната аварийна служба.
