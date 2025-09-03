Петте деца, качили се на кран до новострояща се сграда на бул. "Цариградско шосе", го направили заради адреналин и по-интересни снимки. Част от родителите са знаели за намеренията на непълнолетните, не са подкрепяли, но не са и ги спрели, съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов на брифинг.

Става дума за един 13-годишен, трима 15-годишни, един 17-годишен и още двама, установени на домашните им адреси - на по 16 години. Сградата е привлякла вниманието им с това, че е една от най-високите на Балканския полустров, допълни той.

Опасно селфи: Деца се покатериха на строителен кран

"Около 20 ч. във вторник постъпи сигнал, че петима младежи се катерят по кран на новострояща се сграда на бул. "Цариградско шосе" 92. Когато пристигнаха на място, екипите установиха, че двама вече са слезли и трима още бяха на доста голяма височина и бяха застрашени от падане. След внимателен инструктаж бяха свалени и казаха, че има още двама на крана. Те се притесняваха да слязат. Съвместно с пожарната, алпинисти и екипи на Столична община установихме, че няма деца в опасност. Претърсихме цялата сграда, за да се уверим, че е така. Сградата е имала охрана, децата са се качили по крана, който се извисява на 205 метра", разказа главен комисар Николов.

"След издирване установихме, че още двама са били на мястото при подаване на сигнала, те бяха призовани в Седмо районно управление, където се взеха мерки по административните нарушения, извършени от техните родители или настойници. Съветвам по-възрастните да вразумяват децата си, за да не се стига до опасни ситуации", призова шефът на Столичната полиция.

