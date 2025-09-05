Снимка: БГНЕС
Трафикът ще бъде пренасочван в платното в посока България
Започва нов етап от основният ремонт на "Дунав мост" при Русе. Дейностите продължават в 320-метров участък в платното в посока Румъния. В момента завършва ремонтът в платното за България и по него ще бъде пренасочен трафикът по съоръжението.
В обновеното трасе са монтирани реставрирания парапет и ограничителните системи. След ограничаване на трафика и въвеждане на временната организация на движение ще започнат дейности по почистване и подготовка на строителната площадка.
Опашка от автомобили: Голямо задръстване на "Дунав мост" при Русе
Сред предвидените ремонтни дайности са демонтиране на пешеходния парапет и стълбове за осветление, премахване на съществуваща асфалтобетонова настилка, хидроизолацията и тротоара.Редактор: Цветисиана Костова
