Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства. Във високата част на планината снощи са се активирали нови огнища. Горят хвойнови храсти и клек под връх Исмаилица.

Пожарът в Рила отново се разпали

Вятърът е основната причина за разпалването. Целият район е силно задимен. Над 80 служители от пожарната, Националния парк и военни са разпределени по периметъра. Има осигурен водоизточник за гасене. След 10 часа се очаква от въздуха да се включи и хеликоптер от ВВС.

Над 500 декара е вече засегнатата от огъня площ в защитената територия.

Редактор: Цветина Петкова