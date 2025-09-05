Снимка: БГНЕС
Над 500 декара е вече засегнатата от огъня площ
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства. Във високата част на планината снощи са се активирали нови огнища. Горят хвойнови храсти и клек под връх Исмаилица.
Пожарът в Рила отново се разпали
Вятърът е основната причина за разпалването. Целият район е силно задимен. Над 80 служители от пожарната, Националния парк и военни са разпределени по периметъра. Има осигурен водоизточник за гасене. След 10 часа се очаква от въздуха да се включи и хеликоптер от ВВС.
Над 500 декара е вече засегнатата от огъня площ в защитената територия.
Източник: БНР
