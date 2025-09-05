Снимка: БГНЕС
Над 500 декара е вече засегнатата от огъня площ
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила". Днес силен вятър разпали огнищата основно в северна посока и отново в труднодостъпни територии.
Във високата част на планината снощи са се активирали нови огнища. Горят хвойнови храсти и клек под връх Исмаилица.
Пожарът в Рила отново се разпали
Вятърът е основната причина за разпалването. Целият район е силно задимен. Над 80 служители от пожарната, Националния парк и военни са разпределени по периметъра. Има осигурен водоизточник за гасене. В потушаването на пламъците се включи и хеликоптер от ВВС.
Над 500 декара е вече засегнатата от огъня площ в защитената територия.
"Пожарът се развива основно на север. В района на Северния фронт е най-опасно. Основно бурният вятър и трудният терен затрудняват гасенето. Падат камъни, а наклонът е над 70%", обясниха от пожарната.
Надеждата на огнеборците отново е за проливен дъжд, който да потуши пламъците. Според прогнозите на синоптиците обаче през следващите дни такъв не се очаква.
