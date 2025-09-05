Заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска ще посети България на 7 и 8 септември. Това се казва в изявление на НАТО за медиите.

Шекеринска ще проведе няколко двустранни срещи.

Тя ще посети войниците от Мултинационалната бойна група на НАТО в България в база "Ново село" и ще наблюдава учението на НАТО за справяне със спешни ситуации "България 2025" в Професионалния обучителен център за оказващи първа помощ в Монтана.

Освен това Шекеринска ще произнесе реч в Атлантическия клуб.

