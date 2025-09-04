Министър-председателят Росен Желязков се срещна с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна днес на официално посещение в България.

„За мен е радост да ви посрещна тази вечер в София. Вашата динамична програма и обиколката на всичките странни членки е важна преди подготовката на предстоящия Европейски съвет в новия политически сезон. Преди няколко дни председателят на Европейската комисия беше тук. Както нейната визита, така и вашето посещение, са важна част от израза на солидарност и единството на всички членове на Европейския съюз по важните въпроси от европейския дневен ред. А един от най-важните въпроси е европейската архитектура за сигурност, защото сигурността е фундаментът, на който се изгражда благоденствието на нашия съюз". С тези думи Желязков приветства Коща.

„Големите предизвикателства, които са свързани основно с геополитическите конфликти показаха, че е много важно да отстояваме засилването на сигурността и отбраната на съюза. Само ефективната отбрана е начинът за въздържане на агресивното поведение, което се демонстрира през последните години. За това и укрепването на европейската сигурност и отбрана в стратегическите документи, които тази година приехме, са предпоставка за изграждането на сигурност и отбрана на съюза. Ние сме предприели необходимите стъпки за засилване на инвестициите. Това включва и военни способности и планираме важни съвместни проекти с други страни членки за придобиване на системи, особено в сферата на противовъздушната, противоракетната отбрана, военната мобилност, артилерията, безпилотни летателни апарати и други", обясни той.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига у нас

„Имахме възможност да обсъдим днес на формат „Коалиция на желаещите” развитието на обстановката в Украйна и важният импулс, който беше даден преди броени седмици от президента Тръмп и Съединените Щати, които в процеса по постигането на траен и устойчив мир са ключови. Крайният резултат за нас е важен. Имахме възможност да разменим няколко думи по отношение на сигурността в Черно море , която е важна предпоставка за сигурността в Европа, но не само. Черноморският басейн е важен за свързаността, важен е за енергийната независимост, защото агресията показва, че енергетиката, търговията, хуманитарната сигурност са много важен инструмент за натиск и Черно море не може да се изглежда изолирано като басейн, а като неразделна част от по-широка европейска система за сигурност. В тази връзка изразих, че има много сериозен неизползван потенциал. Като България ще поддържа своето желание да изгради Черноморският център за морска сигурност във взаимодействие с Румъния и Турция. Говорихме и за Западните Балкани, които остават стратегически приоритет за нас”, твърди Желязков.

Що се отнася до Северна Македония, по думите му, позицията на България остава непроменена.

„Единствения път напред е пълното изпълнение на договореностите от Европейския консенсус от юли 2022 година”, поясни министър-председателят.

И настоя за подобряване на хуманитарната ситуация в Газа и за освобождаване на заложниците.

От своя страна Коща поздрави страната ни и заяви, че „се радва да види как България постига целия си потенциал в Европейския съюз”.

„Благодаря за топлия прием. Радвам се да видя как България постига пълния си потенциал в Европейския съюз през последните месеци, ставайки пълноправен член на шенгенското пространство и преминавайки през последните стъпки за присъединяване към еврозоната. Това са съществени постижения и събития за българските граждани и бизнеси. Уверен съм, че с вашата подкрепа, хората ще се възползват максимално от това и ще преодолеят предизвикателствата”, сподели от своя страна председателят на Европейския съвет.

По думите му Европа стои плътно до Украйна като един съществен партньор. И поясни, че България е подкрепила устойчиво украинската държава.

Визитата на Коща е част от обиколка на европейските столици, чиято цел е да бъдат събрани мнения по ключови теми в дневния ред на Европейския съюз, включително Многогодишната финансова рамка. По време на срещата ще бъдат обсъдени приоритетите на България в рамките на Съюза, както и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми.

„Процесът за следващата многогодишна финансова рамка е започнал. И предвид предизвикателствата, пред които сме изправени, е важно да имаме заедно подход към дебата”, заключи той.

Редактор: Габриела Винарова