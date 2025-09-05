Натоварен трафик и временни задръствания се образуват на изхода на София. Съгласно информация от Пътна полиция, до 20 ч. днес се ограничава движението на товарни автомобили над 12 тона в района на столичния изход.

Камерите на тол системата започват да следят и средната скорост

На място е осигурено засилено полицейско присъствие, а екипи на „Пътна полиция“ контролират движението и пренасочват трафика при необходимост.

Снимка: Петър Антонов/NOVA

От СДВР съобщават, че поради ПТП с материални щети на автомагистрала „Тракия“, преди отбивката за път I-8 в посока Бургас, се е образувало задръстване с дължина около 4–5 километра.

Снимка: Петър Антонов/NOVA

Снимка: Петър Антонов/NOVA