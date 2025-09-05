Очертава се тежка нощ за горските служители от Югозападното държавно предприятие, споделят във Facebook от предприятието. Огънят продължава да гори на няколко места.

"С пет пожара се борят в момента горските служители като единият е на територията на НП "Рила". Там, освен жива сила, се включиха и булдозер. Правят се просеки като работата на горските ще продължи и през нощта", допълват от предприятието.

Огънят се разрази на територията на Държавното горско стопанство Сандански, над село Плоски, където огънят е обхванал борова гора. Там пожарът е овладян, обработва се и облива по периферията му. Опожарена е площ от около 40дка. Трудно се определя от силното задимяване. Няма опасност за населеното място.

Снимка: ЮЗДП-Багоевград

"Сигнал за пожар в землището на с. Кукурясцево, местността "Ливадска река" вдигна този следобед на крак служителите на ДГС Петрич", пише в публикацията.

"Пожар, възникнал на територията на ДГС Брезник навлезе и в това в Сливница. Екипи от четири горските стопанства с два противопожарни автомобила бяха изпратени на терен. След загасяването на огъня, остава екип да дежури на място", споделят от предприятието.

Снимка: ЮЗДП-Багоевград

Потушава се и огън край село Драговищица, там са служители на ДГС Кюстендил.

