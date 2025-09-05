Пожар гори в землището на селата Мазарачево, Драговищица и Ломница, община Кюстендил. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка.

Огънят се развива на голяма площ от сухи треви.

На място гасят 4 екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението", доброволци и екипи от горското стопанство, допълни Табачка.

Пожар понеже не познавам селата около Кюстендил сигнализирахме на 112 но не можем да даден точни кординати .. моля помогнете . Мисля че около Ломница Posted by Константин Константинов on Friday 5 September 2025

