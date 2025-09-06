На границата между Сърбия и Хърватия, върху остров на река Дунав, се намира най-новата микродържава в Европа – Свободна република Вердис. Територията, обхващаща едва един квадратен километър, е обявена за суверенна държава от своя 18-годишен президент, който управлява от изгнание.

Как се създава държава на "ничия земя"?

Основателят и президент на Вердис е Даниел Джаксън – австралиец, който живее във Великобритания. Идеята му хрумва, когато е на 14 години, но изчаква да навърши пълнолетие, за да я осъществи.

"Малко по-голямо е от Ватикана", обяснява Джаксън. "Успяхме да провъзгласим държавата на това парче земя, защото нито Хърватия, нито Сърбия са предявили претенции за него".

Въпреки че не е призната от международната общност, републиката вече има свои атрибути: собствен флаг, герб и около 400 граждани, които притежават паспорти.

Конфликт и управление от изгнание

През октомври 2023 г. мечтата на младите заселници се сблъсква със суровата реалност. Хърватските власти пристигат на острова, разрушават изграденото селище и изгонват всички, включително и президента.

"Те разрушиха селището, което бяхме направили, и изгониха всички заселници, включително и мен. Задържаха ни известно време и ни депортираха. Получих постоянна забрана да влизам в Хърватия", разказва Джаксън.

Той твърди, че действията на хърватските власти са нарушение на международното право, тъй като самата Хърватия не включва тази територия в официалните си правителствени карти. Днес 18-годишният президент управлява своята република "в изгнание" от Доувър, Англия, и организира протести пред хърватското посолство в Лондон.

Цялото видео гледайте тук.