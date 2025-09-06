-
Психиката и сърцето: Как любовта, стресът и грижата за душата влияят на здравето ни
-
Да си спомним историята: Съвременни патриоти пазят жив духа на Съединението
-
Един католик, който строи православни храмове: Защо италианец избра България за своя родина
-
В деня на Съединението: Как чества празника един четник-наследник
-
Най-новата микродържава в Европа: Как тийнейджър управлява собствена република
-
Петър Стоянов за важните последици от Съединението и какво печели България
Журналистът Петър Антонов ще ни срещне с хора, разделени от историята, но свързани завинаги от общия корен и кръв
Има граници, които не се чертаят с мастило върху карта, а с болка в сърцата на хората. Преди 106 години Ньойският договор прокарва нова граница, която оставя части от България и хиляди българи в пределите на Сърбия. Тази вечер в „Темата на NOVA“ журналистът Петър Антонов ще ни срещне с хора, разделени от историята, но свързани завинаги от общия корен и кръв.
Една важна история за паметта, корените и границите, които разделят земи, но не и души.
Гледайте целия разказ на Петър Антонов и оператора Георги Георгиев тази вечер, веднага след централната емисия новини, в „Темата на NOVA“.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни