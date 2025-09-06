Прокуратурата внесе мярката на неотклонение на младия мъж, задържан заради катастрофата с трамвай в София.

Обвинението иска постоянно задържане под стража.

Заседанието ще започне в 14 ч.

Припомняме, че на 2 септември трамвай дерайлира и се вряза в подлеза близо Румънското посолство в София. Превозното средство било оставено без надзор от ватмана около 5:30 ч. във вторник на спирка "Ул. Александър Жендов". Влачило се е по шосето в продължение на десетки метри. Няма пострадали хора, но са ударени седем автомобила. Обърнали са се две мотриси, потрошен е стълб, както и стълбище на подлез.

По случая беше задържан 22-годишен мъж.