Изключително тежък трафик се образува още от ранните часове на деня в посока Гърция, в първия от трите почивни дни около Деня на Съединението. Движението от Благоевград до Кресна е силно натоварено, като на места се образуваха сериозни тапи, а преминаването през 15-километровото Кресненско дефиле отнема близо час.

Въпреки напрегнатата обстановка, повечето шофьори пътуват сравнително спокойно, тъй като отиват на почивка. Все пак се забелязват и „нервни изблици“, които обаче не водят до рискови изпреварвания заради обезопасителните колчета в дефилето.

Очаква се трафикът да остане интензивен и в следващите часове. Властите и репортерите на място призовават пътуващите да се въоръжат с повече търпение.