Съединението е празник на подема на българския дух. Ние обаче сме склонни към индивидуализъм и разединение по един уникален български начин. Дори нашият президент, който е символ на българското национално единство, действа като разединител, като агент на чужда държава – тази, която е пречила на националното ни обединение. Това каза психиатърът д-р Любомир Канов в „Офанзива с Любо Огнянов”. По негови думи Румен Радев е инициатор на войната между институциите, което води до разпад в държавата.

Канов каза още, че „няма образователна система, която да накара хората да мислят със собствените си глави, хората мислят с клишета, което води до неумението да разсъждават”.

Съдът определи мерките на обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

♦ Психиатърът коментира поведението на младежите, на които са повдигнати обвинения за различни престъпления. Той посочи, че става дума за криворазбрана цивилизация, синдром на безнаказаност, който се възпитава от доста време. Експертът допълни, че това е криворазбрана либерална демокрация, която не може да научи населението, че то трябва да бъде подчинено на закони.

По негови думи действията на полицията по принцип – от една страна, неспособността да се справят с криминалния сектор, а от друга – защитата на престъпници и участието в корупция, кара младежите да се отнасят или с недоверие, или с агресия към полицията.

