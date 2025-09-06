Днес пред съда в Русе се изправиха четиримата младежи, задържани за побоя над шефа на полицията в града. Ст. комисар Николай Кожухаров все още е в болница, в изключително тежко, но стабилно състояние. Деянието на арестуваните е преквалифицирано в изключително дръзко хулиганство с нанасяне на тежка телесна повреда. Конфликтът от нощта на сряда срещу четвъртък, избухна заради забележка за дрифтиране.

♦ Окръжният съд - Русе остави за постоянно в ареста единия от 4-мата задържани - Жулиен Кязимов - на 18 г., студент в първи курс Русенски университет - специалност "Противодействие на престъпността".

Според съда на този етап има обосновано предположение, че той е извършил и двете престъпления, по които е обвинен - хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров. Нанесъл е удари на публично място пред много лица, включително деца.

Шефът на ОДМВР-Русе бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете

Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров. Адвокатите също така посочиха, че повод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне.

Възраженията на защитата са неоснователни, посочи съда. Има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако излезе на свобода.

Родителите на Жулиен Кязимов заявиха, че техният син не е лош човек. Те посочиха, че 18-годишното момче е пълен отличник и учи в Русенски университет, специалност "Национална сигурност". Семейството коментира, че директорът на ОД на МВР - Русе и съседът му са били пияни. Те употребявали цинични думи към четирите момчета и ударили шамар на едното от тях.

По техни думи до инцидентът се е стигнало след провокативни действия от страна на съседа на директора на МВР, Георги Димитров. Той бил застанал пред колата на младежите, след което бил ударил шамар на шофьора, а в последствие се е намесил и ст.комисар Кожухаров. Той се е легитимирал след свадата, когато на място дошли и полицейските екипи, твърдят родителите. Те разказаха още, че младежите не са били задържани в нощта срещу 4 септември, а само разпитани. Арестувани са чак на следващият ден.

Семейството има съмнения, че разследването няма да бъде обективно.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

♦ Постоянен арест и за Виктор Иванов, обвинен за хулиганство, реши съдът. Той е имал е изключително арогантно поведение, липса на респект след заявеното, че Кожухаров е полицай, анализираха доказателствата магистратите срещу Иванов.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

♦ 15-годишният младеж С. А., обвинен за хулиганство и побой, остава в ареста. Той ще бъде в 10 клас тази година.

Такава мярка на непълнолетен се налага в изключителни случаи. Съдът смята, че този случай е такъв.

♦ Съдът задържа под стража и четвъртия обвинен по случая Кирил Гочев. Той е шофирал автомобила със повишена скорост, посочи обвинението. Гочев излязъл от автомобила и изблъскал един от потърпевшите.

Пред медиите той обясни, че е получил удар в главата, след което е отвърнал на нападението. Според прокуратурата младежът е казал, че иска личното си пространство и е използвал обидни думи.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

♦ По време на заседанието стана ясно, че още едно невръстно дете е било свидетел на побоя. Става дума за сина за 6-годишния син на съседа на Кожухаров Георги Димитров, който първи направил забележка за опасното шофиране на задържаните младежи.

♦ С две обвинения бяха единият от 18-годишните младежи и 15-годишният ученик. Другите двама – на 18 и 19 години – бяха обвинени само за хулиганство. Побоят, в резултат на който ст. комисар Николай Кожухаров е получил тежка телесна повреда, е станал с нанасяне на удари с ръце и крака.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

По делото са събрани множество доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация.

Повече гледайте във видеата.