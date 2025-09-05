Видеокамери са заснели побоя над старши комисар Николай Кожухаров в нощта срещу четвъртък в центъра на Русе. Той и неговият съсед били нападнати с повече от един удар след направената забележка за рисково шофиране, съобщиха от прокуратурата. Четиримата задържани са вече с повдигнати обвинения. Двама ще отговарят за хулиганство, а други двама - за тежка телесна повреда и хулиганство.

Старши комисар Николай Кожухаров е бил нападнат пред жена му и 6-годишния им син в нощта срещу четвъртък до дома им в центъра на Русе. Това каза областният управител на Русе Драгомир Драганов.

Първо, забележка за опасно шофиране към младежите отправил съседа на полицейския началник, който също бил с него. А след това се намесил и Кожухаров. Твърди се, че той се е легитимирал. И тогава започнал побоят. „Подаден е сигнал от директора на ОД на МВР - Русе към дежурната част непосредствено след инцидента, като в рамките на около 10 мин. е пристигнал екип, който е установил самоличността на лицата”, каза комисар Александър Ковачев - зам.-директор на ОД на МВР-Русе.

„Камери са заснели инцидента и за да не влизаме в тълкуване на това какво се вижда, защото другата страна ще има различен прочит, повече информация няма да дадем”, зам. окръжен прокурор на Русе Мирослав Маринов.

Един от задържаните за побой на полицейски шеф от Русе – израснал без баща

Часове след нападението Кожухаров е потърсил медицинска помощ. Днес от прокуратурата повдигнаха обвинения на 4-мата задържани. Всички те ще отговорят за хулиганство. Но двама от тях - единият непълнолетен - и за нанасяне на тежка телесна повреда.



„Почти всички от тях са се разкаяли, искат да дават обяснения, съжаляват за случая. Квалификацията на телесната му повреда е тежка телесна повреда, общо разтройство на здравето, което с опасност за живота”, обясни Маринов.



Един от задържаните е шофьорът на колата. Пред екипа ни съседка разказа, че не е създавал проблеми. Израснал без баща. Отгледала го майка му, която неотдавна починала. Сега работел в ресторант: „Беше задоволен във всяко едно отношение, ходеха на почивки, навсякъде го водеше със себе си, проблеми не е имала с него”.



Лили се е срещнала с 19-годишния си съсед непосредствено преди ареста му. „Някъде към 11 часа той беше с двама-трима като него такива. Беше възбуден, зачервен, напрегнат. Викам, нещо е станало с него. И то стана.”



На друг от адресите на задържаните засичаме жена, придружавана от полицай. „Не съм майка му. Няма да давам изявления, не искам да ме снимате”.

В събота прокуратурата ще поиска четиримата да останат за постоянно в ареста.