Началникът на ОДМВР-Русе стaрши комисар Николай Кожухаров бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете. Състоянието му все още е тежко, но животът му е вън от опасност, увериха медиците. Вследствие на побоя той загубил 1.5 л кръв. Направена му е била животоспасяваща операция, с която лекарите спасили единия му бъбрек. Възстановяването му ще продължи два месеца.

Областният управител на Русе нарече случая „нелеп инцидент, неприсъщ за русенската общественост”. „Това е вандалска проява на едни млади хора, които не спазват законите”, каза още Драгомир Драганов.

Припомняме, че в четвъртък рано сутринта ст. ком. Кожухаров беше пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани. Трима от тях са на 19 години, а четвъртият – на 15. Младежите нямат предишни криминални прояви. По случая са повдигнати две обвинения.

Шефът на МВР в Русе е в тежко състояние след побой, четирима са задържани

Първо започнал спор, който впоследствие прераснал в бой. „Един от пасажерите ударил в гръб ст. ком. Кожухаров, който удар се оказал фатален”, разкри областният управител на крайдунавския град. По думите му съседът, с когото полицейският шеф направил забележка на младежите, също е пострадал, но не толкова тежко.

„Нечувани жестокост и посегателство изключително по хулигански подбуди. Русе е много спокоен град и криминалните престъпления са на много ниско ниво. Общинският съвет се грижи за младото население – още преди година забранихме употребата на електронни превозни средства и въведохме нечувана забрана за употреба на алкохол на публични места”, коментира общинският съветник Елеонора Николова. Тя е категорична, че случаят е изолиран.

„В Русе има над 1600 общински камери – брой, с който малко населени места от нашия мащаб биха могли да се похвалят”, подчерта колежката ѝ Деница Иванова. Местната власт е категорична, че виновниците трябва да получат адекватно наказание.

Междувременно полицейското присъствие в Русе беше засилено. По разпореждане на главния секретар на МВР от петък се засилва контролът по спазване Закона за движение по пътищата и недопускане на агресивно и рисково шофиране.