Живеем много дълго време в разпад на държавността, което вече заплашва и съществуването на страната. Не виждам как ще се обърне този процес, особено с тази форма на управление. За да спрем това, трябва да разберем защо то се случва. Ние не живеем в диктатура, но живеем с управници, които се опитват да направят това и биха се радвали, ако можеха. Това каза Антон Кутев - бивш говорителят на служебното правителството и бивш депутат, в „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

„Има опит за римейк на протестната вълна от 2020 година, защото тя беше успешна. Няма съмнение, че има сили в обществото, които се опитват да свалят с всички сили и средства това правителство и имат основание за което. Но в последните години в България не съм видял правителство да падне след протести. Кабинетите падат след вътрешни неразбории в управляващата коалиция”, коментира той.

Кутев не смята, че протестите ще успеят да доведат до нови избори. Въпреки това той смята, че недоволството ще се задълбочава.

Евроскептицизмът в България

По негови думи проблемът с евросептицизма е много сериозен, като той засяга и Европа.

„Имаме два наратива – на Европейската комисия, която ни казва, че ще победим руснаците, а това не е вярно; другият е на „Възраждане”, които казват, че трябва да излезем от ЕС и НАТО, което също е толкова вредно”, допълни той.

По негови думи "имаме нужда от Европейски съюз който пази мира, демокрацията, бори се с корупцията, „а не подкрепя корумпирани политици като в България”, който осигурява икономическо развитие и просперитет и хуманност".

Той допълни, че страната ни не трябва да излиза в ЕС, но той трябва да бъде направен печеливш.

Договорът с „Райнметал”

По въпроса за договора на България с "Райнметал" Кутев смята, че ако едно производство е печелившо, то ще си остане в Германия. За да дойде в България, най-вероятно носи със себе си рискове, допълни той.

Нападението върху екипа на NOVA

Кутев осъди нападението над репортера на NOVA Благой Бекриев и оператора Калоян Калчев.

Мястото на Румен Радев в политиката

Експертът смята, че Румен Радев не иска да влиза в рамки. По негови думи президентът отстоява българския интерес.

„Това, че ние сме част от Евросъюза, не означава, че нямаме български интерес и че той не трябва да се защитава”, допълни той. По негови думи Румен Радев не е евроскептик.

Номинацията на Деньо Денев за шеф на ДАНС

Кутев смята, че номинацията на Деньо Денев от Министерски съвет за шеф на ДАНС е поредната крачка към завладяването на държавата. По негови думи отказът на президента да подпише указ за назначаването му не е изненада.

